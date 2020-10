Ex-ministro da Defesa do México detido em Los Angeles

O ex-ministro da Defesa do México, o general Salvador Cienfuegos, foi detido em Los Angeles, nos Estados Unidos, adiantou na quinta-feira o responsável pela diplomacia mexicana. Segundo o jornal norte-americano The New York Times , Cinfuegos é suspeito de branqueamento de capitais em negócios relacionados com corrupção e tráfico de drogas.O ministro dos Negócios Estrangeiros mexicano, Marcelo Ebrard, escreveu na sua conta na rede social Twitter que o embaixador dos Estados Unidos, Christopher Landau, o informou sobre a detenção de Cienfuegos quando este aterrou no aeroporto Internacional de Los Angeles, esta quinta-feira à noite. É a primeira vez que um alto oficial militar estrangeiro é detido nos EUA por acusações relacionadas com corrupção e drogas, segundo o jornal norte-americano.A detenção foi levada a cabo pelos agentes policiais dos EUA que cumpriam um mandato da Drug Enforcement Administration (DEA), a autoridade encarregue do combate ao narcotráfico nos EUA. As acusações dizem respeito à extensão destes crimes perpetuados pelo ex-governante mexicano em território dos Estados Unidos da América, segundo polícias de Nova Iorque.O general serviu de 2012 a 2018 como ministro da Defesa do então presidente Enrique Peña Nieto. Cinfuegos serviu o ministério da Defesa durante o período mais negro das guerras de cartéis no México, tendo sido registado um pico de homicídios naquele país. Observatórios nacionais e internacionais consideram que esta guerra à droga exacerbou o clima de corrupção entre os militares norte-americanos. Um professor universitário citado pelo New York Times diz mesmo que durante o período em que Cinfuegos liderou o ministério "os militares se tornaram muito mais corruptos". Alejandro Madrazo acredita que a detenção do ex-ministro pode ser um sinal de que "pela primeira vez eles [os militares] não são intocáveis", pelo menos por parte do governo dos EUA.Ebrard disse que o ex-governante foi detido no aeroporto internacional de Los Angeles, mas não adiantou quais os motivos, referindo apenas que o cônsul do México naquela cidade lhe daria mais detalhes "nas próximas horas" e que Cienfuegos tinha o direito de receber apoio consular.Com Lusa