20:12

David Duke declarou o seu apoio ao candidato presidencial brasileiro Jair Bolsonaro. O brasileiro rejeitou o apoio: "Sugiro que, por coerência, apoiem o candidato da esquerda".

David Duke é uma das caras mais facilmente identificadas com o grupo de extrema-direita racista Ku Klux Klan (KKK) nos Estados Unidos. O historiador estado-unidense e ex-líder do KKK deixou uma mensagem de apoio ao candidato presidencial brasileiro Jair Bolsonaro.



David Duke, de 68 anos, utilizou o seu programa de rádio para sair em defesa de Bolsonaro. "Ele é como nós", disse o ex-líder do KKK. "É, também, um candidato muito forte. É um nacionalista", disse, segundo a BBC Brasil, que cita o programa transmitido no programa de rádio de Bolsonaro, transmitido a 9 de Outubro.



"Ele é um descendente europeu completo. É semelhante a qualquer homem branco nos EUA, Portugal, Espanha, Alemanha ou França. Fala sobre o desastre demográfico que existe no Brasil e a enorme criminalidade, como por exemplo nos bairros negros do Rio de Janeiro", afirmou o norte-americano.