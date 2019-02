A porta-voz do Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros Maria Zakharova declarou que os EUA estão a preparar-se para enviar soldados e armamento para a Venezuela, de forma a depor o presidente Nicolás Maduro. A notícia está a ser avançada pela Sputnik News, parte da agência noticiosa controlada pelo governo russo, a Rossiya Segodnya.





Num dia de confrontos na Venezuela que já resultaram em 12 feridos e dois mortos, Zakharova garante que os "EUA e os seus aliados da NATO estão a adquirir armas num país da Europa do Leste para as enviar para forças rebeldes na Venezuela" e que vão utilizar a entrada no país da ajuda humanitária – agendada para amanhã – para introduzir as tropas. A porta-voz defende que o governo norte-americano quer "provocar confrontos" e "criar um pretexto para uma ação militar que permita depor o presidente legítimo [Nicolás Maduro]".





Dois mortos e 12 feridos em confrontos na fronteira da Venezuela com o Brasil Pelo menos duas pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas esta sexta-feira em confrontos entre militares e populações indígenas da Venezuela junto à fronteira do país com o Brasil. Este é o primeiro registo de vítimas mortais ligadas aos esforços da oposição, liderada por Juan Guaidó, em trazer ajuda humanitária para a Venezuela contra a vontade do presidente, Nicolás Maduro.



Indígenas revoltam-se contra militares

A fronteira Venezuela-Brasil está em rubro: só esta sexta-feira, a polícia de intervenção leal a Maduro está a tentar usar gás lacrimogéneo para dispersar os protestantes indígenas que estão a ocupar o aeroporto de Santa Elena de Uairen, como se pode ver nos vídeos divulgados pelo grupo rebelde Soldados de Franelas.













Também a população de Santa Elena de Uairen saiu à rua para apoiar os indígenas e confrontar o exército venezuelano. "O medo está do lado do opressor", grita-se na rua, numa referência ao regime de Maduro, que ordenou esta sexta-feira o encerramento da fronteira entre os dois países.

"Guardia Territorial Pemona", outro grupo organizado de populares da comunidade pemón, deteve 27 militares.





#URGENTE #22F 13:00 Alcalde de #GranSabana, Emilio González, confirma este balance sobre situación en frontera con #Brasil:



-1 mujer indígena muerta.

-17 heridos.

-27 militares detenidos por "Guardia Territorial Pemona". — Jorge L Pérez Valery (@perezvalery) February 22, 2019