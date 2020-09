numa altura em que países e empresas privadas competem para serem os primeiros a patentearem e lançarem uma vacina em larga escala, será normal alguns avançarem com uma solução que não cumpra todos os requisitos. Os cientistas lembram que vacinas russa e chinesa já estão a ser administradas apesar de não terem sujeitas ao controlo internacional.





As eleições norte-americanas estão aí ao virar da esquina e as sondagens não são claras sobre quem irá ser o vencedor. Na corrida estão Donald Trump, o atual presidente, e Joe Biden, o vice-presidente de Barack Obama. Os candidatos pelo Partido Republicano e pelo Partido Democrata têm trocado acusações via redes sociais. Trump anuncia um cenário apocalíptico caso Biden seja eleito e o democrata diz que os EUA estão numa situação em que é impossível piorar. Quando este fim-de-semana, durante a convenção republicana, Trump aceitou a nomeação, disse que ia conseguir acelerar o processo de aprovação de uma vacina para a covid-19.Esta promessa preocupou os cientistas que temem que a administração Trump possa aprovar uma vacina que não cumpra todos os requisitos de segurança. As eleições norte-americanas acontecem a 3 de novembro e, as melhores previsões para uma vacina dizem que a mesma só chegará mesmo no final de 2020 ou início de 2021.Em entrevista ao jornal The Guardian disseram, este domingo, queMas esta não seria a primeira vez que a Administração de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos (FDA) aprovava uma "arma" contra o novo coronavírus sem que a comunidade científica internacional estivesse satisfeita com a testagem. Anteriormente o equivalente ao Infarmed norte-americano aprovou a utilização da hidroxicloroquina para tratar a doença. A medida foi depois revogada na sequência de estudos que apontavam que a toma deste medicamento podia até prejudicar os infetados com o SARS-CoV-2. O presidente dos EUA chegou a anunciar que estava a tomar o medicamento.Já este mês, a FDA aprovou o uso de emergência de plasma convalescente como um tratamento para a covid-19, apesar de vários oficias de saúde terem sublinhado que não haviaDepois do presidente ter anunciado a possibilidade de aprovar mais rapidamente uma vacina a tempo das eleições levou vários especialistas citados pela revista científica Science a mostrarem preocupações com a possibilidade de os EUA seguirem as pisadas da China e da Rússia e aprovarem unilateralmente uma vacina que não tenha ainda demonstrado a sua eficácia.A agência federal norte-americana já se demonstrou disponível para apressar o processo o mais rapidamente possível. Stephen Hahn, o comissário, indicou que existe até a possibilidade de autorizar vacinas contra a covid-19 antes do fim da Fase III de ensaios clínicos, desde que oficiais ficassem convencidos de que os benefícios da mesma suplantassem os riscos. As orientações da OMS apontam que nenhuma vacina deve ter menos de 30% de eficácia quando aprovada. E recomenda pelo menos de 50% de eficácia, permitindo ainda 95% de previsão. A FDA, nos EUA, já indicou que irá seguir a percentagem de 30%, mas a pressão política de Trump para uma vacina ser licenciada até novembro pode fazer baixar esta percentagem.