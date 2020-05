EUA financiaram bandas para cantarem contra Hugo Chávez

Os Estados Unidos da América financiaram grupos de música popular na Venezuela para que estes promovessem a democracia e minassem a autoridade de Hugo Chávez, revelam documentos divulgados pela Freedom of Information Act.Segundo o documento, mais de 10 bandas foram contratadas em 2011 para promover o direito à liberdade de expressão. No total, os EUA investiram 23 mil dólares nesta estratégia.Este esquema foi desvendado por um sociólogo da Universidade de North Carolina Wilmington e, segundo Tim Gill, mostra os esforços que muitas vezes os EUA colocam "para promover discórdia por entre a juventude venezuelana" e acicatar a sua vontade "de liberdade de expressão, reforçar a sua ligação com a democracia e o estado da democracia naquele país" da América do Sul.