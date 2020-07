EUA executaram terceiro condenado à morte esta semana

Os Estados Unidos executaram hoje um antigo estudante de química de Iowa, que se tornou traficante de droga, condenado por matar cinco pessoas, naquela que foi a terceira execução esta semana.Dustin Honken, acusado de ter morto testemunhas importantes de forma a impedi-las de testemunharem no seu julgamento por tráfico de drogas, recebeu uma injeção letal no Complexo Correcional Federal de Terre Haute (Indiana).Honken estava no corredor da morte desde 2005 e foi o primeiro desde 1963 a ser condenado à morte por um júri de Iowa e a ter a sentença executada.O preso foi declarado morto às 16:36, noticiou a agência AP.Conhecido pelas suas declarações durante o julgamento, ao fazer um longo discurso de inocência durante a sentença, Dustin Honken prestou hoje uma declaração breve, sem se dirigir aos familiares das vítimas nem mostrar arrependimento.O advogado de defesa, Shawn Nolan, realçou que o seu cliente tinha sido "resgatado" e que se arrependeu dos seus crimes."Não havia razão para o Governo matá-lo à pressa ou de todo. De qualquer forma, eles falharam. O Dustin Honken que eles queriam matar já se foi há muito tempo", destacou.Outros dois condenados foram mortos durante a semana na mesma prisão federal.Wesley Ira Purkey, natural do Kansas, foi executado apesar da contestação dos advogados de defesa que consideraram ilegal a condenação alegando demência do sentenciado.Na terça-feira, Daniel Lewis Lee, 47 anos, natural de Yukon (Oklahoma) foi o primeiro executado entre os condenados à morte nos Estados Unidos da América nos últimos 17 anos.A decisão de retomar as execuções 17 anos depois tem sido criticada como uma "manobra política perigosa" em ano de eleições presidenciais (03 de novembro próximo), trazendo a lume um tema que não está na lista das principais preocupações dos norte-americanos.