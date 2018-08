O Departamento da Educação dos Estados Unidos está a considerar uma hipótese que permita aos estados utilizarem o orçamento federal na compra de armas para professores e auxiliares de educação, de forma a que se protejam de ataques.

O plano que está a ser traçado foi revelado pelo jornal The New York Times, citando fontes próximas do processo que está a ser desenvolvido.

O Departamento educacional está a ponderar usar as Bolsas de Apoio Estudantil e de Enriquecimento Académico para comprar as armas. Betsy DeVos, a Secretária da Educação, pretende aproveitar uma lacuna na lei que não impede que fundos destas bolsas sejam usados para a compra de armamento.

Segundo o jornal norte-americano, o plano vai já avançado e, para inverter a situação, só existem duas soluções: o congresso clarifica a lei ou proíbe o financiamento através de uma acção legislativa.

"O departamento está constantemente a considerar e a avaliar questões políticas, particularmente questões relacionadas com a segurança escolar", avançou a porta-voz do Departamento da Educação ao jornal, avançando ainda que caso se confirme, essa ideia não passa de um cenário hipotético e que "nem o secretário nem o departamento emitem opiniões sobre cenários hipotéticos".

A ideia de começar a dar armas a professores e funcionários começou a ganhar adeptos após os tiroteios nas escolas em Parkland, na Florida, e em Santa Fé, no Texas.

A administração de Donald Trump disse em Fevereiro que iria considerar a proposta de armar os professores como meio de prevenir tiroteios em massa, acrescentando que os funcionários que estejam qualificados para andarem armados recebem "um pequeno bónus" e que o Estado apoiaria os treinos.