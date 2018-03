Os Estados Unidos aplicaram novas sanções a 19 russos em nome individual e a cinco grupos, entre eles os serviços secretos de Moscovo, por terem interferido nas eleições presidenciais norte-americanas em 2016 e por ataques informáticos. A informação foi hoje confirmada pelo Departamento do Tesouro.Steve Mnuchin, o secretário do Tesouro, afirmou que são esperadas sanções adicionais contra membros do governo russo e oligarcas pelas suas actividades "destabilizadoras". Não indicou o prazo, mas detalhou que iria ser impedido o acesso destas pessoas e grupos ao sistema financeiro norte-americano."A Administração está a enfrentar e a responder contra a actividade informática maliciosa da Rússia, incluindo as suas tentativas de interferências nas eleições dos EUA, ataques informáticos destrutivos e intrusões contra infraestruturas", como a rede energética, indica um comunicado de Mnuchin.Os serviços secretos dos EUA concluíram que a Rússia interferiu nas eleições de 2016 através de ataques informáticos e propaganda, a favor de Trump. O país de Vladimir Putin nega estas alegações.