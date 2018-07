Não é novo, mas aconteceu novamente: a estrela de Donald Trump no Passeio da Fama em Hollywood foi vandalizada mais uma vez esta quarta-feira por um homem com uma picareta, segundo a polícia de Los Angeles.

A divisão de Hollywood respondeu ao pedido às 3h33 da madrugada (perto das 11h33 em Portugal), deparando-se com a estrela na atracção turística praticamente destruída. A mesma fonte policial revelou que o alegado culpado entregou-se na manhã de quarta-feira à divisão policial de Beverly Hills, estando agora sob custódia das autoridades.





So this just happened again... somebody used a pick axe to destroy Donald Trump's star on the Walk of Fame. Still trying to learn more, but we know it's been vandalized multiple times, just never on this level. @NBCLA : Victor Park/Loudlabs pic.twitter.com/lzq7YrsSRV