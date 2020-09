Envelope com veneno letal intercetado na Casa Branca. Era destinado a Trump

Um envelope com um veneno letal no seu interior foi enviado para a Casa Branca e tinha como destinatário o presidente Donald Trump. O pacote foi intercetado por investigadores federais, que após dois testes identificaram a substância como sendo ricina.





Todo o correio enviado para a Casa Branca é filtrado e analisado em instalações externas, antes de chegar ao presidente.Há sete anos, dois dias apenas depois do atentado na maratona de Boston, foram enviadas cartas com vestígios de ricina para o então Presidente norte-americano, Barack Obama, e para senadores.O jornal norte-americano The New York Times lembra que, em 2011, quatro homens da Geórgia foram detidos por terem espalhado esta toxina simultaneamente em cinco cidades dos EUA. Dois anos mais tarde, um homem do Mississípi foi detido por ter enviado cartas com ricina ao então Presidente, Barack Obama.

Em 2014, a atriz Shannon Richardson foi condenada a 18 anos de prisão por também ter enviado cartas, em maio de 2013, a Obama e o autarca de Nova Iorque, Michael Bloomberg, com a mesma substância.