Maryanne Trump Barry, a irmã mais velha de Donald Trump, acha que o presidente dos EUA é "cruel", "não tem princípios" e "tudo o que ele quer fazer é apelar às suas bases", revela uma gravação divulgada pelo jornal americano Washington Post.As gravações foram captadas em segredo pela sua sobrinha, Mary Trump, que entrevistou Maryanne a propósito do seu livro, Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man - um exposé sobre o funcionamento interno da família Trump, lançado no passado mês de julho.Maryanne, uma ex-juíza federal de 83 anos, criticou ainda políticas como a separação de crianças migrantes dos seus pais na fronteira americana. "Ele não tem princípios. Nenhuns. E as suas bases… Quer dizer, meu Deus, se és uma pessoa religiosa, queres ajudar as outras pessoas. Não vais fazer isto."Referindo-se ainda ao "seu maldito tweet e as suas mentiras", Maryanne torna-se, a par de Mary, no segundo elemento da família Trump a criticar o presidente americano, ainda que em contexto privado.A denúncia de Donald Trump vem a público no seguimento da morte do seu irmão mais novo, Robert Trump, cuja última aparição pública foi uma tentativa (mal-sucedida) de bloquear a publicação do livro de Mary Trump, que vendeu um milhão de exemplares no dia de lançamento.