super terça-feira, Joe Biden conta com 433 delegados e Bernie Sanders 328. Elizabeth Warren tem 36. O Partido Democrata tem 3979 delegados em jogo. Se um candidato conquistar pelo menos 1991 delegados, é considerado o à Casa Branca



A super terça-feira foi uma noite aziaga para Warren que ficou em terceiro lugar no seu próprio estado, onde se esperava que tivesse um resultado sólido e disputasse o primeiro lugar com Sanders. No final, foi Biden que levou o estado. Esta quarta-feira a sua candidatura tinha anunciado que ia reunir para decidir sobre o seu futuro.



Pete Butiggieg, que tinha vencido no Iowa, e a Amy Klobuchar já tinham desistido da nomeação democrata e decidiram apoiar o ex-vice presidente Joe Biden, tal como Michael Bloomberg.

A senadora Elizabeth Warren tinha assentado a sua campanha em lutar contra a corrupção e mudar a economia norte-americana, mas ficou sempre atrás de Biden e Sanders. Não se sabe ainda para quem Warren transmitirá o seu apoio.À semelhança de Sanders, a senadora do Massachusetts tinha tentado levar o Partido Democrata para um plano mais à esquerda do que nos últimos anos, apresentando-se como a representate da ala progressista alternativa a Sanders. Warren era vista por muitos como a aposta mais certa para defrontar Donald Trump nas eleições de 2020, mas falhou em conseguir o apoio popular, uma tendência confirmada na Super Terça-feira.Ficam assim na corrida o ex-vice-presidente Joe Biden, o senador do Vermon Bernie Sanders e Tulsi Gabbard. Depois da