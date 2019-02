Documentos divulgados recentemente revelam que chegou a manter relações sexuais com crianças de 13 anos. Meninas eram drogadas antes de manterem relações com o traficante.

O líder de cartel Joaquín "El Chapo" Guzmán tinha relações sexuais com menores a quem chamava "vitaminas", revelam documentos divulgados esta sexta-feira. As revelações surgem poucos dias antes de o traficante começar a ser julgado nos EUA pelos anos que passou como líder do cartel.



Uma das testemunhas do caso disse às autoridades que El Chapo o fazia drogar jovens raparigas, algumas com 13 anos, antes de o traficante estabelecer relações sexuais com as mesmas. Estes encontros de teor sexual ocorriam num dos esconderijos de Guzmán e duraram até aos finais da década de 2000, segundo os documentos citados pelo jornal britânico The Guardian.



A defesa do traficante já respondeu às acusações presentes no documento afirmando que as mesmas são falsas e que surgem num momento que convém ao governo, com o aproximar do julgamento de Guzmán.



O advogado do antigo líder do cartel disse ainda que El Chapo nega qualquer acusação relacionada com manter relações sexuais com menores. "Ele nega estas declarações que falham qualquer tipo de corroboração e que foram consideradas prejudiciais e não-viáveis o suficiente para serem aceites em tribunal", pode ler-se num comunicado emitido pela defesa. "É uma pena que este material tenha vindo a público mesmo antes do júri ter começado as suas deliberações", pode ainda ler-se.



Os documentos tornaram-se públicos a pedido dos jornais norte-americanos The New York Times e Vice. O juiz Brian Cogan pediu aos procuradores para que revissem todos os documentos e tornassem parte deles públicos, deixando selada uma outra porção de informação que pode ser considerada mais sensível.



O juri deve começar a fase de deliberação relativamente ao julgamento de Joaquín Guzman esta segunda-feira, depois de três meses de julgamento em que foram ouvidas dezenas de testemunhas.



As autoridades acusam Joaquín "El Chapo" Guzmán de ser o líder do cartel de Sinaloa, no México. A acusação dita que o mexicano controlou um império responsável por contrabandear mais de 200 toneladas de cocaína nos EUA, num negócio de cerca de 14 mil milhões de dólares. A defesa afirma que Guzmán está a ser utilizado como um bode escapatório pelos verdadeiros responsáveis dos crimes.