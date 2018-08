Duas mulheres vencem primárias no Arizona

A democrata Kyrsten Sinema e a republicana Martha Sally disputam agora um lugar no Senado dos EUA.

A democrata Kyrsten Sinema e a republicana Martha McSally foram eleitas na terça-feira pelos respetivos partidos como candidatas ao Senado norte-americano pelo estado do Arizona, segundo dados oficiais.



McSally, uma ex-militar da Força Aérea, a primeira mulher norte-americana a pilotar um caça em combate, derrotou a ex-senadora Kelli Ward e o ex-xerife do condado de Maricopa, Joe Arpaio.



Na rede social Twitter, Donald Trump já felicitou a veterana republicana, a quem apelidou de "membro altamente respeitado do Congresso".





Martha McSally, running in the Arizona Primary for U.S. Senate, was endorsed by rejected Senator Jeff Flake....and turned it down - a first! Now Martha, a great U.S. Military fighter jet pilot and highly respected member of Congress, WINS BIG. Congratulations, and on to November! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2018

A democrata Sinema era há muito a favorita para ganhar as primárias. De acordo com o partido, uma eventual vitória em novembro depende agora de como os eleitores se vão sentir então perante as políticas de Donald Trump.Kyrsten Sinema é a candidata ao Senado pelos Democratas (Chip Somodevilla/Getty Images)O Arizona tem uma cadeira aberta no Senado neste ciclo, depois do senador republicano Jeff Flake ter anunciado a saída do cargo. Este é considerado um lugar-chave para os democratas na tentativa de assumir o controlo do Congresso, o que significa que esta disputa será alvo de maior atenção e, previsivelmente, uma das mais disputadas entre as eleições para o Senado.No mesmo dia, o partido democrata norte-americano elegeu um professor de origem latina como candidato para governador do Arizona, cargo ocupado atualmente por Doug Dacey, que voltou a reunir a maioria dos votos pelos republicanos. "Estamos a um passo de mudar o Arizona", proclamou Garcia, depois de conhecer os resultados. Muitos professores aplaudiram a vitória de Garcia, que prometeu "construir um sistema de educação de primeira classe".O atual governador republicano concentrou a sua campanha na segurança das fronteiras e na criação de empregos, promovendo um novo esforço para a aplicação da lei conhecida como "Força de Greve de Fronteira".Já Garcia defende uma lei que aumentaria os impostos sobre os rendimentos dos residentes mais ricos do Arizona, dinheiro que reverteria para as escolas. O candidato democrata prometeu também retirar as tropas da Guarda Nacional enviadas por Ducey para a fronteira sul com o México, a pedido do Presidente Donald Trump.