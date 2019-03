O presidente dos EUA, Donald Trump, utilizou pela primeira vez o direito de veto para impedir que travem a declaração de emergência nacional relativamente ao muro.



"Eu tenho o dever de vetar" a decisão, escreveu o presidente norte-americano.



Depois da Câmara dos Representantes em finais de fevereiro, o Senado norte-americano aprovou uma resolução que visa pôr fim à declaração de emergência nacional do presidente Donald Trump para construir o muro ao longo da fronteira com o México, avançou a Business Insider.

No passado dia 15 de fevereiro, o presidente norte-americano anunciou que iria dar luz verde ao plano de financiamento delineado pelo Congresso, tendo assim impedido um novo "shutdown". Mas Trump disse também que iria acionar o estado de emergência nacional para garantir mais dinheiro e conseguir assim construir o muro ao longo da fronteira com o México. Essa pretensão foi chumbada na Câmara dos Representantes e agora também no Senado, mas Trump pode travar esses intentos.

Segundo a Business Insider, não há votos suficientes nas duas casas do Congresso para se sobreporem a um veto presidencial.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">I look forward to VETOING the just passed Democrat inspired Resolution which would OPEN BORDERS while increasing Crime, Drugs, and Trafficking in our Country. I thank all of the Strong Republicans who voted to support Border Security and our desperately needed WALL!</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1106279613431508992?ref_src=twsrc%5Etfw">March 14, 2019</a></blockquote>

