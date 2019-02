O presidente dos EUA afirmou que o primeiro-ministro japonês o recomendou. Shinzo Abe não desmente e dois deputados noruegueses dizem que já tinham enviado a recomendação.

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, tem sido altamente criticado no Japão por não responder diretamente à pergunta sobre se sugeriu, ou não, o nome de Trump para ser um dos candidatos ao prémio Nobel da Paz. Segundo o diário japonês Asashi Shimbun, o chefe-de-estado nipónico enviou a proposta ao Comité Nobel a pedido do próprio Trump. E, caso se verifique que de facto fez a tal nomeação, esta será a segunda, já que dois deputados noruegueses afirmaram ter também enviado recomendações.



A polémica começou quando, no final da última semana, Donald Trump afirmou, durante o anúncio de que ia declarar estado de emergência para conseguir os fundos para a fronteira no México, que o primeiro-ministro lhe tinha entregado "uma linda cópia da carta que enviou às pessoas que dão uma coisa chamada Prémio Nobel".



Segundo o presidente dos EUA, na carta vinha escrito: "Nomeei-o, com todo o respeito, em nome do Japão. Pedi-lhes que lhe dêem o Prémio Nobel da Paz".



Ora, Abe não conseguiu evitar as perguntas dos jornalistas e da oposição. No Parlamento japonês, a oposição de Abe questionou se era verdade que tinha sugerido que Trump recebesse o Óscar, mas não obteve resposta.



Num primeiro momento, Shinzo Abe disse que não ia fazer comentários sobre o assunto, "à luz da política do Comité Nobel de não revelar recomendações e nomeados nos últimos 50 anos" (os nomeados para o Nobel só podem ser conhecidos 50 anos depois). No entanto, a um deputado que o questionou novamente, respondeu: "Eu nunca disse que não o tinha feito".



Durante essa mesma sessão parlamentar, Shinzo Abe elogiou a atuação de Donald Trump, especialmente junto à península coreana. Abe disse mesmo que o presidente norte-americano foi "decisivo na resolução dos problemas com os mísseis e a capacidade nuclear da Coreia do Norte". O chefe-de-Estado japonês aproveitou ainda a oportunidade para lembrar a "histórica cimeira" que, em 2018, juntou o líder norte-coreano, Kim Jong-un, com o presidente dos EUA.



Abe lembrou ainda que Trump apelou pela libertação dos prisioneiros atualmente detidos na Coreia do Norte.

"A decisão de Abe de nomear Trump para o prestigioso prémio, a pedido do governo norte-americano, vai muito além de uma cortesia diplomática. Devemos chamar-lhe uma flagrante bajulação", escreve o jornal Asashi Shimbun no seu editorial, em que acusa ainda Abe de bajular o presidente dos EUA.

"É verdade que a Coreia do Norte não disparou mísseis nem fez testes nucleares desde o encontro entre Trump e Kim, o que acalmou a tensão na península coreana. Mas o acordo entre os dois líderes é vago, e as perspetivas para a desnuclearização da Coreia do Norte permanecem obscuras, mais de seis meses depois da cimeira histórica", lembra ainda o jornal.

Mas caso se confirme que Abe fez de facto a nomeação do presidente norte-americano, esta será pelo menos a segunda recebida pelo Comité. Na segunda-feira, dois deputados do Partido do Progresso norueguês disseram à agência Reuters que enviaram uma carta ao Comité Nobel a recomendar a atribuição do Nobel da Paz a Donald Trump.