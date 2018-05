A cimeira histórica entre Donald Trump, presidente dos EUA, e Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, está marcada para dia 12 de Julho em Singapura.Em antecipção, Trump espera que o encontro seja "um momento muito importante para a paz mundial".

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!