Dois terços dos jovens nos EUA não sabem que morreram 6 milhões de judeus no Holocausto

Cerca de dois terços (63%) dos jovens adultos norte-americanos não sabem que seis milhões de judeus foram mortos durante o Holocausto. Uma nova sondagem refere ainda que um em dez (11%) acha também que foram is judeus a causarem aquele que é considerado um dos eventos mais marcantes da história contemporânea.Os dados recolhidos junto de representantes da geração millenial e da geração Z (entre os 18 e os 39 anos) norte-americanos mostram um profundo desconhecimento sobre este evento trágico. Desdes, quase metade (48%) não conseguia nomear um único campo de concentração criado e mantido durante a II Guerra Mundial e cerca de um um quarto das pessoas (23%) admitiu mesmo que acreditava que o Holocausto era um mito ou que tinha sido exagerado. Para completar esta crença, mais de metade (56%) afirma já ter visto símbolos de índole nazi nas suas redes sociais ou até mesmo na comunidade. E 49% viu publicações a negar o Holocausto ou a distorcer os factos.Os dados revelam ainda que um em oito (12%) dos inquiridos afirma nunca ter ouvido falar do Holocausto, ou pelo menos não se lembra de ter ouvido falar sobre o tema. Já mais de um terço (36%) pensava que tinham morrido menos de dois milhões de judeus durante o Holocausto.Mas o estudo revela ainda que os inquiridos acham importante conhecer-se a história deste período, com 64% a acreditar que se devia ensinar nas escolas sobre este período. Sete em cada dez dos jovens adultos dos EUA acreditam também que é inaceitável partilhar de ideais neo-nazis.