Dois polícias suspensos por agredirem idoso nos EUA durante manifestação

Dois polícias de Boston, em Nova Iorque, EUA, foram suspensos com efeitos imediatos por terem empurrado um homem de 75 anos, tendo-o atirado ao chão. O homem estava a protestar pelo homicídio de George Floyd à mão de um polícia de Minneapolis. Há dez dias consecutivos que milhares de americanos saem às ruas para protestar.A agressão foi gravada e divulgada nas redes sociais onde se espalhou rapidamente. No vídeo vê-se uma coluna de polícias com equipamento de proteção a avançar e o homem a aproximar-se destes. Dois polícias empurram-no e ele cai de costas, batendo com a cabeça. Um desses agentes continua a sua marcha depois da agressão. Um outro ainda tenta ver do estado da vítima, mas um terceiro agente insta-o a continuar o seu caminho. No vídeo é possível ver sangue a cair da cabeça do homem de 75 anos.O presidente da câmara de Boston, Byron Brown, disse que o homem estava numa condição estável apesar de ter sido admitido em estado grave, tendo sofrido uma ferida "e possivelmente uma concussão".

Incidente ocorreu no dia em que decorreu uma cerimónia em memória do afro-americano em Minneapolis, e depois de os quatro polícias envolvidos na sua morte terem sido presos e acusados.

Depois de milhares de pessoas terem marchado pelas ruas em protestos que terminaram em vandalismo, pilhagens e confrontos com a polícia, as iniciativas desta quinta-feira foram pacíficas.

George Floyd, um afro-americano de 46 anos, morreu em 25 de maio, em Minneapolis (Minnesota), depois de um polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos numa operação de detenção, apesar de Floyd dizer que não conseguia respirar.

Pelo menos 10 mil pessoas foram detidas desde o início dos protestos, três mil das quais no sul da Califórnia.

Os quatro polícias envolvidos foram despedidos, e o agente Derek Chauvin, que colocou o joelho no pescoço de Floyd, foi acusado de homicídio em segundo grau, arriscando uma pena máxima de 40 anos de prisão.

Os restantes vão responder por auxílio e cumplicidade de homicídio em segundo grau e por homicídio involuntário.

A morte de Floyd ocorreu durante a sua detenção por suspeita de ter usado uma nota falsa de 20 dólares (18 euros) numa loja.