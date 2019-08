Disney demite quase 60 funcionários após a compra da Fox

A The Walt Disney Company eliminou quase 60 postos de trabalho na sua divisão de distribuição dos media, enquanto os estúdios de cinema Disney e 20th Century Fox continuam a consolidar o novo acordo, confirmou a revista norte-americana The Hollywood Reporter.

A Disney não fez comentários sobre os últimos despedimentos, embora tenha esclarecido que os empregos foram perdidos em ambos os estúdios da Disney e da Fox. Também nesta semana a companhia despediu 60 pessoas do canal National Geographic.

Entre os afetados está Greg Drebin, o vice-presidente executivo de marketing mundial da 20th Century Fox Television Distribution, e Jennifer Chai, vice-presidente sénior de marketing e estratégia mundial da 20th Century Fox Home Entertainment.

A Disney já fez vários despedimentos desde março, quando terminou a sua compra de 71,3 mil milhões de dólares (mais de 64 mil milhões de euros) da 20th Century Fox, Fox Searchlight Pictures, Fox 2000 Pictures, Fox Family, Fox Animation, FX Productions, FX Networks, National Geographic e a Hulu. O negócio foi planeado para produzir cerca de 2 mil milhões de dólares (1,8 mil milhões de euros) de lucro até 2021, e fontes próximas da companhia estimam que a fusão vai resultam em mais de 4 mil cortes de empregos.



A Disney está atualmente a desenvolver um sistema de streaming para ombrear com a HBO, Netflix ou a Amazon Prime. O serviço deve ser lançado ainda este ano nos EUA e em 2020 no resto do mundo.