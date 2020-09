Dezenas de desaparecidos nos incêndios que afetam os EUA

Os incêndios nos incêndios que assolam os Estados Unidos já terão matado 23 pessoas e dezenas estão desaparecidas. Bombeiros continuam sem conseguir conter as chamas e a evacuar as casas. Estados da Califórnia, Oregon e Washington, todos na costa oeste dos EUA, são os mais fustigados pelas chamas, atualmente.

O responsável pelas emergências naqueles estados, Andrew Phelps, informou que os oficiais estão a preparar-se para várias mortes e para milhares de estruturas destruídas. Só no Oregon mais de meio milhão de pessoas estão sob aviso de evacuação. Houve mesmo, na cidade de Portland, quem tivesse sido retirado das suas casas apenas para voltar a ser retirado do abrigo para onde foram levados, devido à proximidade das chamas.



O combate às chamas está a ser dificultado pelo clima seco e as temperaturas elevadas. Centenas de milhares de hectares já arderam. Um incêndio no Oregon já consumiu 182 hectares.



Pelas redes sociais surgem centenas de publicações a culpar grupos extremistas, como os Antifa (associados à extrema-esquerda) e os Proud Boys (extrema-direita), pelos incêndios. O FBI veio a público dizer que não encontrou prova alguma que fosse neste sentido.



No estado de Oregon, pelo menos cinco localidades foram praticamente destruídas pelos fogos "sem precedentes", indicou a governadora Kate Brown, que teme "numerosas perdas, em termos de edifícios e de vidas humanas", numa altura em que estão em curso evacuações em massa.



No estado de Washington, em apenas 24 horas, nove incêndios queimaram mais do dobro da área ardida durante todo o ano de 2019, ultrapassando os 133 mil hectares carbonizados, segundo o governador daquele estado, que faz fronteira com o Canadá.



Vários estudos nos últimos anos têm ligado os cada vez maiores incêndios florestais nos EUA ao aquecimento global provocado pela queima de carvão, petróleo e gás.



A Califórnia já bateu um recorde, com perto de um milhão de hectares (930.800) ardidos este ano, ultrapassando o valor dos grandes incêndios de há dois anos.



Os meteorologistas preveem uma mudança nas condições do tempo nos próximos dias, que pode ajudar a combater os fogos, nomeadamente uma queda de temperatura até 15 graus.