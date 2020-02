Uma imagem da Virgem Maria com um dos lados do peito descoberto e um pénis no meio das pernas causou desconforto entre algumas franjas da sociedade brasileira e este desconforto chegou ao poder, tendo deputados apresentado um pedido para que a imagem seja retirada da exposição no Centro Cultural Hélio Oiticica, no Rio de Janeiro. Outras obras da mesma exposição foram também alvos de pedidos de censura. Os artistas afirmam já ter recebido várias ameaças na InternetO deputado estadual Paulo Teixeira pediu que a peça que retratava a Virgem Maria e presente na residência artística Lavra fosse retirada. O mesmo pedido já havia sido feito por Márcio Gualberto. Segundo o artista, Órion Lalli, de 25 anos e seropositivo, a imagem faz referência à sua relação com as imagens religiosas e a SIDA. O nome da obra é "Deus acima de tudo, gozando acima de todos". Outras obras alvo de críticas e pedidos de retirada foram a obra "Trabalho Doméstico" e a exposição Cine Desejo."O espaço, da Secretaria Municipal de Cultura do Município, dedicado à diversidade da produção artística contemporânea, exibe um absurdo escárnio da fé cristã. Um ultraje aos símbolos religiosos e até mesmo a valores caros ao Presidente da República. Isso é liberdade de expressão? Vou pedir explicações aos responsáveis pelo espaço e à Prefeitura do Rio de Janeiro", afirmou Márcio Gualberto nas redes sociais. Já Paulo Teixeira reforçou que "não se trata de censura", mas lembra que a lei não permite "que se cometa vilipêndio ao sentimento religioso, seja qual for a crença: católico, espírita, evangélico", disse, citado pelo site da Globo."Não sei para onde corro, não sei se tenho respaldo da polícia, até porque o deputado Gualberto é inspetor da polícia civil. Não sei o que fazer, estou perdido. Meu medo é como me protejo agora. Fica claro que estamos vivendo numa ditadura", disse Lalli ao Globo.No primeiro andar do Centro Cultural Hélio Oiticica está em cartaz a exposição Cine Desejo, da artista Carolina Valansi, com referências a imagens e cartazes da indústria do cinema pornográfico. No segundo andar está a residência artística Lavra, fundada por seis alunos universitários que convidaram mais de 50 artistas para exporem as suas obras e executarem performances sobre o corpo e o trabalho.Esta quinta-feira, a secretaria municipal da Cultura pediu que a classificação da exposição fosse alterada de "maiores de 10" anos para "maiores de 16".O caso tem semelhanças com o que aconteceu pela altura do Natal com o especial para a Netflix do grupo humorístico Porta dos Fundos que fez um filme onde retratava Jesus Cristo como tendo tido uma relação homossexual. Vàrios políticos pediram que o filme fosse retirado da plataforma de streaming.