O pastor Sargento Isidório do partido AVANTE-BA, que se apresenta como "ex-gay", teme que a orientação sexual entre em "extinção" no país.

Um deputado brasileiro do partido AVANTE-BA apresentou um projeto de lei que visa instaurar "Dia Nacional do Orgulho Heterossexual" no país. Conhecido como pastor Sargento Isidório, o político justificou a iniciativa com a ideia de que a orientação sexual está em "extinção" no país.

"Se nada for feito para impedir, muito em breve tornar-se-á crime ser ou declarar-se heterossexual", defendeu o deputado. "Nós, legisladores, preocupamo-nos com a preservação da tartaruga, do macaco prego, da baleia, entre outros animais em risco de extinção. Obviamente, é de suma importância centrar a atenção também em nós, seres humanos, machos e fêmeas", disse.

Isidório, que foi sargento da polícia militar e agora é pastor da "Fundação Doutor Jesus", foi eleito deputado federal com 323.264 votos pelo AVANTE-BA em 2018, tornado-se o candidato com mais votos alcançados no estado da Bahia. O político apresenta-se frequentemente como "ex-gay".

Já não é a primeira vez que um deputado apresenta um projeto de lei deste género no Brasil: já em 2017, Eduardo Cunha do PMDB-RJ enviou à Câmara dos Deputados uma proposta para instituir o mesmo dia de celebração do "orgulho heterossexual".