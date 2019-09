Carole King, do estado norte-americano de Washington, passou quase dois meses à procura de Katie – a sua cadela desaparecida. A mulher fez tudo para encontrar o animal, até despedir-se do seu trabalho.

Katie fugiu de um quarto de hotel, em julho deste ano, durante uma viagem com a família a Montana, nos Estados Unidos. Carole acredita que a cadela estava com medo dos trovões, e que por isso terá do Hotel My Place, enquanto a dona estava a jantar com o marido, Vern.

O casal revistou o terreno do hotel a noite inteira. No dia seguinte, a dona continuou as buscas - colocou panfletos, bateu às portas e publicou pedidos de ajuda nas redes sociais. No total, Carole distribuiu cerca de 500 panfletos por toda a cidade e arredores. Para as buscas, o casal também começou a usar câmaras e óculos de visão nocturna.

"Foi devastador. Eu fiquei doente", disse Carole ao jornal norte-americano Daily Inter Lake. Com o passar do tempo, a notícia do desaparecimento de Katie espalhou-se nas redes sociais. Muitos utilizadores do Facebook criaram grupos, onde ofereceram palavras de incentivo e informações que pudessem ser úteis.

"Eu nunca desisti. Eu nunca perdi a esperança", admite Carole. Para conseguir uma melhor busca de Katie, a dona despediu-se do seu trabalho como funcionária dos correios. E confessa que só conseguiu continuar graças aos textos encorajadores no Facebook.

No dia 15 de setembro – 57 dias depois de Katie desaparecer – o casal recebeu uma chamada de um homem, que afirmou ter visto um cão com a descrição de Katie no seu quintal. Carole tinha ido a esse bairro distribuir panfletos no dia anterior. Mas quando chegaram o cão já tinha fugido.

O par decidiu dar um passeio pelo bairro e viu um casal que afirmou ter visto um cão preto a ir para norte. Depois de Carole entregar um panfleto a uma senhora, esta apontou para uma árvore e perguntou: "Aquele é o seu cão?". Quando a dona se virou, viu que era Katie.

"Eu abracei-a. Não ia deixá-la ir" confessou Carole. Katie foi levada para uma clínica veterinária para avaliar a sua situação. O animal tinha perdido 12 quilos e estava desidratado e em modo de fome. Apesar de estar muito frágil, espera-se que Katie tenha uma recuperação completa.