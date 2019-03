A defesa do narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán pediu esta terça-feira ao tribunal federal de Brooklyn, em Nova Iorque, a realização de um novo julgamento, alegando má conduta do júri. Os advogados acusaram os membros do júri de terem lido notícias sobre o caso, depois de um destes ter admitido em entrevista à Vice News que cinco júris quebraram as instruções dadas pelo juiz para "evitarem a tempestade da cobertura dos media"

Em fevereiro, a publicação norte-americana divulgou a referida entrevista com um dos elementos do júri anónimo que revelou que pelo menos cinco colegas leram notícias sobre o julgamento e pesquisaram informações no Twitter.