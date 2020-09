Debate Trump e Biden: o que esperar neste primeiro assalto?

Desde o famigerado debate entre John F. Kennedy e Richard Nixon, em 1960, que o debate televisivo entre os candidatos à presidência norte-americana é um dos momentos mais importantes das eleições para a Casa Branca. Durante a madrugada desta terça-feira realiza-se o primeiro debate entre o presidente que procura a recondução, Donald Trump, e o pretendente, Joe Biden.

O debate tem a duração prevista de 90 minutos, começando às 2h em Portugal continental e os candidatos irão responder a seis temas já definidos. E de fora deste primeiro debate não podia ficar a declaração de impostos de Donald Trump que tanta tinta fez correr desde domingo. Biden já tentou capitalizar com a investigação do The New York Times, divulgando as suas contribuições esta terça-feira, a tempo do debate.



Kate Bedingfield, diretora de campanha do candidato democrata, revelou a declaração de impostos de 2019 do casal Biden, lembrando que há 22 anos que a situação fiscal deles é pública. Segundo esta declaração, Biden pagou impostos sobre 945 mil dólares (805 mil euros), tendo contribuído com 300 mil dólares (255 mil euros) para o IRS norte-americano. Trump não tornou pública a sua declaração de impostos de 2019, mas em 2016 e 2017 não pagou nada em impostos sobre o rendimento.



Biden poderá tentar capitalizar a falência denunciada do atual presidente e as centenas de milhares em dívidas que analistas têm apontado como uma permeabilização de Trump ao investimento estrangeiro, incluindo da Rússia ou de outros regimes estrangeiros.

A CNN refere que os outros cinco temas em destaque serão a escolha para o Supremo Tribunal de Justiça; a pandemia de Covid-19; os protestos raciais e a violência nas cidades; a integridade eleitoral e a economia norte-americana.

O debate será moderado pelo pivô da Fox News Chris Wallace, uma escolha bastante aplaudida pelos apoiantes de Biden que reconhecem em Wallace um jornalista que não parece tão apaixonado por Trump como o canal em que trabalha. O moderador do debate vai dar dois minutos a cada um dos participantes para responder à pergunta sobre o tema e depois terão 11 minutos para debater de forma livre.

O que esperar?

Donald Trump já mostrou ser excelente nos debates. Procurando sempre dominar o momento - era raro Hillary Clinton, em 2016, ser o foco principal do debate -, o atual ocupante da Casa Branca não se imiscui de interromper, falar mais alto ou insultar.

O estilo agressivo de Trump vai virar também as atenções para Biden. Será que o democrata vai responder de forma ríspida ou ficar à defesa e esperar por um deslize, mantendo a serenidade face à exuberância?

Será também interessante ver como Biden vai tentar contrariar as alcunhas que lhe foram coladas pelo seu adversário, como "Sleepy Joe" ("Joe Sonolento"), uma referência à sua alegada falta de energia e astúcia mental.

Os especialistas afirmam que a tática mais segura para Trump será tentar desconcentrar Biden e explorar esta desconcentração, enquanto garantem que a melhor estratégia para o representante do Partido Democrático é confrontar o presidente com a forma como lidou com a pandemia de Covid-19.

Outro dos trunfos que Trump pode tirar da cartola é a idade avançada do seu adversário, apesar de poder ser um pau de dois bicos. Caso vença as eleições de novembro, Biden será o presidente dos EUA mais velho à data da tomada de posse, com 78 anos. O antigo recorde era detido por nada mais nada menos que… Donald Trump, que tinha 70 anos a 20 de janeiro de 2017, quando assumiu a presidência.

O que dizem as sondagens?

Se fosse uma fórmula estática como: "a pessoa que vai mais atrás nas sondagens é aquela que estará mais nervosa", Biden teria motivo para estar descansado. Quase todas as sondagens lhe dão uma vantagem confortável (mas, como ficou claro em 2016, as sondagens podem estar muito erradas).

Biden continua confortavelmente à frente de Trump, mas o sistema eleitoral norte-americano (o colégio eleitoral) pode voltar a pender favoravelmente para o candidato republicano e os próximos debates podem ser o ponto chave para o atual presidente recuperar algum terreno.

Depois desta noite, ficam a faltar mais dois debates, a 15 e a 22 de outubro. Mas a história diz que o primeiro embate costuma ser o mais importante. E se Trump impingir a vitória esmagadora que os seus apoiantes esperam que consiga (mesmo que tenha de recorrer a táticas menos cavalheirescas), Biden pode não ter força suficiente para recuperar nos segundo e terceiro assalto.