Crianças para adoção desfilam para impressionar possíveis interessados

O candidato às eleições presidenciais brasileiras Guilherme Boulos disse que aquilo a que se tinha assistido era de uma "perversidade inacreditável" com possíveis "efeitos devastadores".A presidente da Comissão de Infância e Juventude, Tatiane de Barros Ramalho, reagiu às críticas afirmando que o evento "é uma noite para os pretendentes - as pessoas que estão aptas a adotar - poderem conhecer as crianças, a população em geral ter mais informações sobre adoção e as crianças terem um dia diferente, em que irão se produzir, o cabelo, a roupa e a maquilhagem, para o desfile".Tatiane de Barros Ramalho revela ainda que após a última edição do desfile, em 2016, dois adolescentes de 14 e 15 anos foram adotados.De acordo com a organizadora, esta é já a terceira edição e, até à presente, nunca tinha havido críticas. O centro comercial também não mostrou problemas com a realização da iniciativa no seu espaço, dizendo que se sente honrado em albergar o projeto que, alegadamente, incentiva à adoção de crianças.

As crianças utilizam roupas e maquilhagem oferecidas pelas lojas do centro-comercial.