Silmara Cristina Silva de Moraes, de 54 anos, salvou cerca de 50 alunos durante um tiroteio que decorreu numa escola de São Paulo, no Brasil. A cozinheira explicou que quando se apercebeu do perigo tentou defender-se a si e aos estudantes no local. Decidiu criar uma barreira para impedir o avanço dos atiradores.



Mesas, frigoríficos e congeladores foram os instrumentos usados por Silmara para criar um escudo contra os autores do tiroteio.



"Nós estávamos a servir o almoço e aí começou os 'pipoco' e as crianças entraram em pânico. Abrimos a cozinha e começámos a colocar o maior número de crianças dentro. Fechámos tudo e pedimos para eles se deitarem no chão", revelou ao jornal Globo. "Foi desesperante, porque foram muitos tiros. Era muito o pânico", relata a cozinheira.



Silmara revelou ainda que os autores do massacre pareciam procurar alguém e que os momentos de pânico duraram cerca de 15 minutos.



"Arrastei o frigorífico e o congelador para fazer uma barricada e ficámos atrás. Virámos a mesa e fizemos um escudo para proteger as crianças. Ficámos acuados num canto só, se acontecesse alguma coisa ele [atirador] ia apanhar muita gente", conta.



A polícia confirmou a identidade dos dois atiradores. Um deles é Luiz Henrique de Castro, que faria 26 anos neste sábado, dia 16 e março, e o outro é Guilherme T.M., de 17 anos.