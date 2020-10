Covid-19: Trump levado para hospital por conselho médico

O presidente dos Estados Unidos da América está a ser levado para um hospital militar onde ficará durante "alguns dias" para observação. O presidente irá ficar alguns dias, informa a Casa Branca.

Os sintomas de Trump não foram descritos com precisão, além da fadiga, mas o jornal The New York Times apurou que o presidente dos EUA está a experienciar "pouca febre, tosse e congestão nasal". Donald Trump é esperado esta noite no centro médico Walter Reed. De acordo com a mesma fonte, a hospitalização é por precaução e Donald Trump ficará na suíte presidencial do hospital, que está equipada para permitir que o Presidente mantenha as suas funções oficiais.



"O presidente Trump permanece bem, tem sintomas ligeiros e tem trabalhado ao longo do dia. Por cautela, e por recomendação do seu médico e de especialistas médicos, o Presidente trabalhará desde os escritórios presidenciais em Walter Reed nos próximos dias. O presidente agradece o apoio de todos e da Primeira-Dama", lê-se no comunicado da Casa Branca.

Esta madrugada, Donald Trump escreveu na sua página pessoal da rede social Twitter que, tal como a primeira-dama, Melania, tinha testado positivo com covid-19 e que iria ficar em quarentena, num anúncio que deixou o país em alerta e está a multiplicar reações em todo o mundo.

As ações de campanha programadas de Donald Trump vão ser mantidas de forma virtual ou adiadas, anunciou hoje a equipa de campanha do candidato republicano quando faltam 32 dias para a eleição presidencial.



De acordo com o médico da Casa Branca, Sean Conley, Donald Trump recebeu um ‘cocktail’ experimental de anticorpos, permanece "cansado, mas mantém "bom moral".



"Esta tarde, o Presidente continua cansado, mas com bom moral", disse Sean Conley, o médico do Presidente, em comunicado citado pela AFP.



Segundo o médico, Donald Trump recebeu uma dose do ‘cocktail’ experimental desenvolvido pelo laboratório Regeneron, que deu resultados preliminares encorajadores em testes clínicos num pequeno número de pacientes.