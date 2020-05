O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou estar a tomar hidroxicloroquina, um medicamento que tem sido badalado como eficaz contra a covid-19, mas que ainda não recebeu a aprovação dos organismos reguladores. "Tenho tomado na última semana. Um comprimido por dia e zero sintomas", referiu o presidente dos EUA.A hidroxicloroquina é utilizado na prevenção e tratamento de malária e também tem sido administrado a pacientes com covid-19 com alguns casos de sucesso. No entanto ainda não foi classificada como um fármaco eficaz para o combate do SARS-CoV-2.Donald Trump tem defendido a utilização deste medicamento contra o novo coronavírus, apesar dos especialistas não confirmarem a sua eficácia e de referirem que o mesmo pode ser perigoso.A Casa Branca ordenou a todos os funcionários que tenham acesso à Ala Oeste que usem sempre máscaras quando saírem dos respetivos locais de trabalho, norma cuja aplicação não está pensada para o presidente nem para o vice-presidente. Esta medida surgiu depois de duas pessoas do círculo próximo de Donald Trump terem acusado positivo ao novo coronavírusA norma não se aplica ao próprio Trump, que até agora nunca apareceu com máscara e garante que não tem necessidade de a usar, uma vez que lhe fazem o teste do novo coronavírus quase todos os dias.Bolsonaro, o presidente brasileiro, é também um entusiasta da hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina já é usada no tratamento da malária e outras doenças no Brasil. Quando os efeitos da substância em tratamentos contra o novo coronavirus começaram a ser testados, o presidente brasileiro tornou-se um defensor do seu uso.Os Estados Unidos, que tiveram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de óbitos e de casos, com 89.874 mortes e 1.496.509 casos.