O Presidente dos EUA acredita que o número de vítimas mortais por covid-19 no seu país é inferior ao que está a ser anunciado. Este sábado já tinham sido confirmados 96 mil mortos. Mas maior parte dos cientistas norte-americanos acreditam que os números de vítimas mortais sejam mais elevados do que tem sido referido.

Tem sido um tema bastante debatido nas reuniões entre autoridades de saúde e a Casa Branca. Esta sexta-feira, Donald Trump afirmou que apesar de aceitar como verdadeiro o número que tem sido relatado, acredita que o valor real é inferior. Deborah L. Birx, a conselheira encarregue da resposta à pandemia na Casa Branca, afirma que os EUA adotaram uma "abordagem demasiado liberal" na contabilização, optando por declarar como vítimas mortais todos os que morrem enquanto infetados com o vírus, mesmo que não tenha sido essa a causa de morte. Portugal, por exemplo, faz uma contabilização diferente: se um paciente infetado com covid-19 morrer de ataque cardíaco, não é contabilizado como uma vítima mortal do novo coronavírus.

Já os cientistas têm uma teoria diferente: o número de mortes é muito superior ao real e apontam duas razões para este cálculo. A primeira é de que terão morrido muitas pessoas de covid-19 antes da pandemia se estabilizar totalmente naquele país. A segunda é de que há pessoas a morrerem em casa e em lares devido à covid-19, mas que não foram testadas, segundo o The New York Times.

A luta pela abertura das igrejas

O presidente dos EUA tem insistido para que se abram as igrejas e lugares de culto e afirmou mesmo que iria passar por cima dos governadores que decidissem contra as suas ordens.

Os Estados Unidos registaram 1.225 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 95.886, segundo um balanço independente da Universidade Johns Hopkins.

De acordo com os números contabilizados até às 20:00 de sexta-feira (01:00 de sábado em Lisboa), o país registou também mais 25.417 nas últimas 24 horas, atingindo os 1.600.481 casos confirmados desde o início da pandemia.

Os Estados Unidos são de longe o país com mais vítimas mortais em todo o mundo e mais casos de infeções confirmadas.

O estado de Nova Iorque continua a ser o principal foco da pandemia naquele país, com 358.154 casos confirmados e 28.853 mortos, números semelhantes a países como França e Espanha.

Só na cidade de Nova Iorque morreram 21.086 pessoas.