Covid-19: EUA ultrapassam a barreira dos 150 mil mortos

Os Estados Unidos superaram a barreira dos 150 mil mortos relacionados com a covid-19 esta quarta-feira, avança a agência Reuters. O número de mortos naquele que é o país mais afetado pela pandemia corresponde a quase 25% do total de mortes causadas pelo vírus a nível mundial (661 mil). Entre os 20 países com os maiores surtos do mundo, os EUA são o sexto com a maior taxa de mortes per capita, com 45 mortos por cada 100 mil habitantes, ficando atrás do Reino Unido, Espanha, Itália, Peru e Chile. Os EUA têm também 4.390.491 infetados pelo novo vírus.Depois de uma primeira fase em que a pandemia se concentrou particularmente na cidade de Nova Iorque na costa Este dos EUA, agora moveu-se para o sul e região oeste, apesar de Nova Iorque continuar a ser o Estado com mais mortes (32.658), mais do dobro do que o segundo estado mais mortífero (Nova Jérsia, com 15.798 mortes).Estes números desmentem a teoria de que os EUA já teriam passado a pior fase do vírus já tinha passado, com seis estados a registarem o maior número de mortes desde o início da pandemia esta terça-feira. Muitos especialistas atribuem os números crescentes às manifestações onde não se cumpre o distanciamento físico e à resistência de muitos cidadãos em utilizarem máscaras para se protegerem quando em espaços públicos e fechados. Têm também sido registadas várias festas que estão a ser bastante criticadas pelas autoridades de saúde.

O saldo provisório de mortes já excedeu em muito as mais baixas estimativas da Casa Branca. Trump estava confiante de que o número final seria entre 50 mil e 60 mil mortes, embora mais tarde tenha subido a estimativa para 110 mil óbitos, um número que também foi excedido.

O Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington, cujos modelos de previsão da evolução da pandemia têm servido de base para os cálculos feitos a partir da Casa Branca, indica atualmente que os Estados Unidos vão chegar a outubro com cerca de 200 mil mortos e no período das eleições presidenciais de 3 de novembro atingir os 220 mil.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 660 mil mortos e infetou mais de 16,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.725 pessoas das 50.613 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.