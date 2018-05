Costa convidou primeiro-ministro canadiano a visitar Portugal

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou hoje que convidou o seu homólogo canadiano, Justin Trudeau, para visitar Portugal por ocasião da Websummit, em Novembro, e prometeu que o seu Governo introduzirá melhorias graduais nos serviços consulares portugueses.

António Costa encerrou em Montreal a sua visita oficial de cinco dias ao Canadá da mesma forma como a iniciou em Otava na quarta-feira, com um encontro com as comunidades portuguesas.

No seu último discurso antes de regressar a Lisboa, o líder do executivo português passou a mensagem de que se aprofundaram agora as relações luso-canadianas e que convidou o primeiro-ministro do Canadá para visitar Portugal.