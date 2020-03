As autoridades de Saúde dos EUA anunciaram esta segunda-feira seis mortos devido ao coronavírus.Quatro dos mortos habitavam no mesmo lar de idosos no estado de Washington, na zona noroeste do país, onde há outros cinco casos de pessoas infetadas — quatro residentes do lar e um trabalhador.Os outros dois mortos foram dois homens na faixa dos 40 e 50 anos, avança o jornal The Guardian.No sábado, as autoridades tinham anunciado a morte de um homem, com cerca de 50 anos, cuja saúde já era frágil antes mesmo de contrair o vírus. As duas mortes ocorreram no estado de Washington, na costa oeste do país.No total, já foram confirmados 75 casos de infetados com o Codvid-19 nos EUA.