O Governo peruano anunciou na quinta-feira a suspensão de voos provenientes da Europa e da Ásia "para reforçar as medidas para impedir a propagação do coronavírus" no país.

A decisão foi tomada durante a sessão da Comissão Multissetorial de Alto Nível do Governo, incumbida de coordenar os esforços de prevenção, proteção e controlo do novo coronavírus no Peru, país que regista 22 pessoas infetadas.

O anúncio da Presidência do Conselho de Ministros, no entanto, ainda não especifica um prazo para a aplicação desta medida.

Esta é a segunda medida de prevenção anunciada esta quinta-feira pelo Governo peruano, depois do Presidente, Martín Vizcarra, ter ordenado o cancelamento de todos os espetáculos públicos com mais de 300 pessoas e a suspensão das aulas do ensino técnico e superior.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios.