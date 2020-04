Coronavírus: Nova Iorque soma 10.834 mortes

Morreram mais 778 pessoas nas últimas 24 horas, em Nova Iorque, devido à covid-19. O número de mortes naquele estado norte-americano aumentou então para as 10.834, segundo os dados divulgados pelo governador Andrew Cuomo.



O governador anunciou ainda que se verificou um ligeiro decréscimo no número de hospitalizações, mas que estatisticamente esse valor não é baixo o suficiente para grandes festejos. "Mas é melhor do que [o número] subir", acrescentou.



"A descida é atribuída ao número de pessoas que recuperaram e tiveram alta", explicou Cuomo.



O governador nova iorquino desafiou ainda Trump sobre uma possível abertura: "O presidente vai ter passar por cima de mim", respondendo a uma pergunta sobre a afirmação de Trump de que tinha autoridade para autorizar uma abertura geral. Trump escreveu no Twitter que tinha autoridade "total" para reabrir a economia. Cuomo juntou-se então ao coro de vozes que dizem que a constituição não confere estes poderes ao presidente. "Não é uma afirmação correcta, na minha opinião", afirmou Cuomo. "Não temos um rei neste país. Não queríamos um rei, por isso temos uma constituição", completou.