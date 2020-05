A estratégia a ser adoptada em maior parte do mundo é simples: colocar as pessoas em casa até que o surto de covid-19 comece a dar algumas tréguas e voltar lentamente à actividade. Se em termos sanitários esta estratégia tem dado resultado, a verdade é que as análises mostram que as consequências económicas são gigantescas. O estado do Mississípi, nos EUA, quer impedir um rombo demasiado grande nas suas finanças e começar a levantar restrições, mesmo tendo registado esta semana o maior número de mortos e infetados pelo novo coronavírus.

Tal como em Portugal, há cidades no Mississípi que têm uma grande dependência do turismo e que investiram muito dinheiro em hotéis, casinos e restaurantes. Todas estas atividades foram canceladas com a chegada do SARS-CoV-2, bem como as praias que começaram, esta semana a ver de novo banhistas, depois de semanas encerradas.

Na mesma semana, o governador republicano (do mesmo partido que o Presidente Donald Trump que tem insistido que é importante reabrir a economia) do Mississípi, Tate Reaves, anunciou que os restaurantes podem começar a abrir, bem como algumas lojas. Quanto aos ajuntamentos na rua, proibiu qualquer um que seja acima das 20 pessoas.

Até aqui, nada a estranhar, tem acontecido o mesmo na Europa e na Ásia. A diferença é que nos países onde a reabertura está a ser implementada o surto costuma já estar numa fase controlada: um decréscimo acentuado de mortes e de novas infecções, bem como reduzidas cadeias de transmissão activas. Ora, não é isso que está a acontecer no Mississípi. Esta semana o estado atingiu a marca das 421 mortes. 9.378 pessoas contraíram o vírus.

Reaves não está isolado. Há vários estados que estão a desobedecer às recomendações de saúde norte-americanas (e mundiais) que dizem que a reabertura deve acontecer apenas 14 dias depois de ser constatada uma descida no número de novos casos.

Esta decisão surge poucos dias depois de um documento do Centro e Prevenção de Doenças ter chegado à imprensa norte-americana e onde se podia ler de que uma abertura generalizada antes de 1 de junho podia levar a que morressem diariamente cerca de três mil pessoas, lembra o jornal The Guardian.

Mas isso não parece assustar a população do Mississípi, estado maioritariamente republicano, que lamenta as mortes, mas que desconfia dos números apresentados e que diz que é impossível manter este estilo de vida, sem trabalhar. O Mississípi é o estado norte-americano mais pobre de todos, com 20% da população a viver abaixo do limite de pobreza e onde 600 mil dos três milhões de habitantes tem dificuldade em aceder a comida saudável. Os níveis de pobreza dão sinais de vir a aumentar à medida que o número de desempregados no estado aumentam a um ritmo de 46 mil por semana.

Os EUA registaram 1.568 mortes causadas pela covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 78.746 o número total de óbitos desde o início da epidemia no país, foi hoje anunciado. Já mais de 1,3 milhões de pessoas contraíram o vírus naquele país.

Os Estados Unidos são o país mais atingido pela covid-19, quer em número de mortos, como em casos diagnosticados, segundo dados oficiais.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 276 mil mortos e infetou mais de 3,9 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.