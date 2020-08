Confrontos nos EUA terminam com morte de manifestante pró-Trump

Uma pessoa foi baleada e acabou por morrer este sábado em Portland, nos Estados Unidos da América, durante confrontos entre apoiantes de Donald Trump e manifestantes pelos direitos dos afro-americanos nos EUA e contra a violência policial. As manifestações diárias em Portland duram há três meses consecutivos.A notícia foi avançada este domingo pela polícia local. Segundo as autoridades, os disparos ocorreram depois das manifestações se encontrarem, mas não garantem que incidente esteja relacionado com confrontos entre os dois grupos. A polícia esclareceu que o tiroteio ocorreu por volta das 20h45 horas no centro da cidade, acrescentando estar já em andamento uma investigação de homicídio.Segundo o jornal norte-americano The New York Times, a vítima mortal usava um chapéu da Patriot Prayer ("prece patriótica"), um grupo de direita de Portland que apoia Donald Trump e que é apelidado muitas vezes de "extrema direita". Esta não é a primeira vez que este grupo tem confrontos com os manifestantes a favor do movimento Black Lives Matter.A vítima foi encontrada com um tiro no peito.Desde a morte de George Floyd às mão de um polícia, em maio deste ano, em plena pandemia, que a cidade de Portland, no estado do Oregon, tem sido palco para dezenas e dezenas de manifestações contra o racismo e a brutalidade policial contra afro-americanos. Os movimentos voltaram a intensificar-se na última semana depois de Jacob Blake ter sido baleado pela polícia nas costas. Agentes justificaram tiros afirmando que o afro-americano ia buscar uma arma ao carro onde estavam os seus três filhos. Manifestantes afirmam que disparos foram racialmente motivados.O confronto entre os dois grupos começou quando uma caravana automóvel de apoiantes de Donald Trump com cerca de 600 encontrou os manifestantes. Vários vídeos da noite mostram os manifestantes a favor do movimento Black Lives Matter a colocarem-se à frente da caravana e a atirar objetos contra os carros. Já os apoiantes de Donald Trump utilizaram armas de paintball para disparar sobre os manifestantes e também spray anti-ursos.No Twitter, a polícia local dava conta da "violência entre manifestantes e contra manifestantes", indicando ter já feito algumas detenções, sem avançar se o tiroteio que matou uma pessoa teve ou não relação direta com os protestos.O chefe da polícia local comentou o caso afirmando que "a violência é completamente inaceitável".Donald Trump referiu-se a Portland recentemente como uma cidade tomada por comportamentos violentos e ordenou que fosse estabelecida a "lei e ordem" ("Law and Order", um conceito popularizado nos EUA por Ronald Reagan e Richard Nixon, dois dos mais importantes membros do Partido Republicano norte-americano, o mesmo partido que apoia o atual presidente dos EUA, apesar de a expressão ter origem no final do século XVIII).