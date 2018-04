O ex-presidente do Brasil, Lula da Silva, que ontem recebeu uma ordem de prisão a cumprir até hoje às 17h00 locais (21h00 de Lisboa) após ver confirmada a condenação por corrupção, passou a noite passada na sede do Sindicato de Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, São Paulo.

O ex-sindicalista esteve reunido com líderes do Partido dos Trabalhadores, incluindo a também ex-presidente brasileira, Dilma Roussef, e terá decidido não entregar-se às autoridades.

Segundo o jornal brasileiro Globo, Lula da Silva quer ser fotografado a ser preso rodeado por uma multidão de apoiantes.

Para isso, com ele passaram a noite na sede do sindicato alguns militantes do partido, e dezenas concentraram-se durante longas horas à porta do edifício.

Antes, vários líderes do partido discursaram durante a noite. A zona foi mesmo isolada pela polícia que mantém uma vigilância apertada.

Ainda assim, a defesa de Lula da Silva entregou hoje um novo pedido de habeas corpus, desta vez, ao Superior Tribunal de Justiça, argumentando que o ex-presidente não deve ser preso quando ainda estão pendentes recursos.



Se for preso, Luiz Inácio Lula da Silva será instalado numa sala de 15 metros quadrados, com wc privada, duas janelas e sem grades, e que servia de dormitório para os agentes federais na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba.



Lula da Silva foi condenado a 12 anos e um mês de prisão, por receber cerca de quase um milhão de euros de suborno da empreiteira brasileira OAS, em troca de contratos na petrolífera Petrobras, envolvida no escândalo Lava Jato. O valor corresponde a um apartamento triplex em Guarujá, São Paulo, e respectivas obras.