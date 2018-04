Até revolucionários companheiros da primeira hora, como Che Guevara ou Cienfuegos, foram triturados.

Era o seu primeiro discurso após a entrada em Havana, no dia 8 de Janeiro de 1959, e a promessa foi peremptória: "Não defraudaremos jamais a confiança do nosso povo!"



E isto foi o que não aconteceu. A adoração por Fidel, a mesma que levou as pessoas a saudá-lo em triunfo nas ruas, a mesma que naquele momento fez regressar ao país muitos emigrantes, entregando todas as suas economias para a Revolução a troco de uma casa e de um emprego, foi-se dissipando à medida que iam sendo exigidos mais e mais sacrifícios: escassez de alimentos, a bicicleta transformada em meio de transporte colectivo (ou, pelo menos, familiar) por falta de combustível ou de pneus para os autocarros, as farmácias vazias apesar da medicina para todos, o exílio como única solução. Hoje serão dois milhões os cubanos residentes fora do país.



Fidel começou depressa a dar mostras de um poder autoritário, centrado unicamente na sua pessoa, afastando todos os que pudessem competir com ele ou discordar dele. Mesmo que fossem revolucionários de primeira hora: Camilo Cienfuegos, que não era comunista, morreu num acidente de aviação nunca explicado, em Outubro de 1959; Huber Matos, o último comandante anticomunista que esteve na guerrilha, foi acusado de ser um "obstáculo à reforma agrária" e condenado a 20 anos de prisão; e o próprio Che Guevara, que tinha com Fidel algumas divergências em matéria económica e era crítico da URSS, acabaria por ser morto nas florestas da Bolívia, em condições de total isolamento em relação a Havana, em 1967. Ainda em 1959, o chamado Ano da Libertação, assistiu-se ao assalto a todos os centros de poder que se tinham mantido mais ou menos independentes: sindicatos, imprensa, universidade, magistratura, Igreja. Foi também o ano do início da estatização da economia. A par disso, Fidel lançou-se contra os "imperialistas" e os seus "cúmplices", as "classes possuidoras", as que "jogam bridge, compram perfumes franceses e viajam para o estrangeiro".



Os sacrifícios pela revolução socialista

Foi aprovada uma lei que permitia confiscar os bens das "pessoas que tenham emigrado ou conspirem contra a Revolução". As empresas norte-americanas, como a Standard Oil e a Texaco, não escaparam à vaga de expropriações, depois de recusarem a exigência de Fidel para refinarem petróleo proveniente da URSS.



Washington respondeu com o cancelamento da compra de açúcar cubano, prelúdio para o boicote económico à ilha que viria a ser imposto em Fevereiro de 1962. No início da Revolução, Fidel fazia questão de sublinhar: "Não há comunismo nem marxismo nas nossas ideias."



Mas depressa começaria a aproximação ao bloco socialista do Leste da Europa. Ainda no Outono de 1959, foram feitos os primeiros contactos com a Checoslováquia e, em Fevereiro do ano seguinte, o vice-presidente do conselho de ministros soviético, Anastas Mikoyan, visitava Havana. Acordos comerciais deram rapidamente lugar a contratos de fornecimento de armamento a Cuba. Esta proximidade manteve-se a ponto de, na Constituição de 1976, estar inscrita a indissolubilidade dos laços entre Cuba e a União Soviética.



As verbas que Moscovo encaminhava para Havana – comércio, créditos, subsídios – chegaram a ser calculadas em 1 milhão de dólares diários. Tudo isto se acabou em 1991, com a fragmentação da URSS, e Cuba entrou num "período especial" – de carências.



A propaganda oficial sempre culpou o boicote pelas dificuldades económicas, que começaram a sentir-se logo na década de 60. Mas uma série de projectos megalómanos lançados por Fidel revelaram-se fracassos: uma tentativa de industrialização intensiva, a safra recorde dos 10 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, a criação de uma nova raça híbrida de bovinos que dessem por igual leite e carne, tentar produzir mais leite que a Holanda ou melhores queijos do que França, a plantação à volta da capital de uma variedade de café resistente ao sol e ao calor.



Os apoiantes do regime ressaltam os êxitos na Educação – 800.000 licenciados, 1,5 milhão de pessoas com formação técnico-profissional, 9.000 cientistas, uma taxa de alfabetização que ronda os 99% – e na Saúde – assistência médica gratuita para todos, uma taxa de mortalidade infantil de 5,93 por mil. Mas os opositores acusam Fidel de ter sacrificado o povo cubano – dando-lhe direito a um único pão diário por pessoa – para esbanjar dinheiro em "aventuras" militares noutros continentes ou a apoiar movimentos de libertação: Argélia, Congo, Guiné-Bissau, Etiópia e, especialmente, Angola.



Acusações de corrupção

O sistema de partido único, centrado no Partido Comunista, criado formalmente em 1965, foi-se mantendo através da repressão de qualquer dissidência, com a inevitável acusação de que estava a soldo de Washington. Na verdade, nem a doença o fez abrir mão do poder. Porque, se renunciou à presidência do Conselho de Estado e de Ministros e a entregou ao irmão Raúl, em Fevereiro de 2008, Fidel manteve para si o cargo de primeiro secretário do PCC. E a Constituição afirma que o partido "é a força dirigente superior da sociedade e do Estado".



O Comandante não perdoou nem a heróis de guerra, como o foi o caso do general Arnaldo Ochoa, fuzilado em 1989 depois de ter sido acusado de corrupção e tráfico de droga. E, no entanto, o próprio Fidel não escapava às insinuações de ligações a traficantes de droga. Para o general Rafael del Pino, assessor de Fidel para as questões relacionadas com a Força Aérea e hoje no exílio, o caso da invasão de Granada por tropas norte-americanas, em Outubro de 1983, é um exemplo "do autoritarismo e da soberba de Fidel Castro".



Num breve depoimento para a SÁBADO, referiu que, em vez de fazer regressar os cerca de 700 cubanos que se encontravam na ilha para construir um aeroporto, "Fidel enviou o coronel Pedro Tortoló, com ordens para resistirem, pensando que eles iriam combater e ele ficaria assim com centenas de mártires na luta contra o imperialismo". No entanto, aconteceu precisamente o contrário: "A maioria dos trabalhadores não usou as armas em seu poder e rendeu-se."



Artigo originalmente publicado na edição especial da SÁBADO dedicada a Fidel Castro, de 30 de Novembro de 2016.