Meses depois de Fogo e Fúria, surge um novo livro que promete abalar a estrutura da Casa Branca: A Higher Loyalty. Desta vez o autor não é um jornalista mas sim o ex-director do FBI e aquele que muitos consideram ter sido uma das peças essenciais para a eleição de Donald Trump. James Comey escreveu uma auto-biografia e os capítulos que abordam a sua vida durante a campanha eleitoral de 2016 e a presidência Trump têm causado algum celeuma relativamente às declarações sobre o presidente estado-unidense.

Entre algumas confidências do autor, este acusa Donald Trump de ter falta de ética e com "pouca ligação à verdade".

O livro pode ser ainda mais prejudicial do que Fogo e Fúria de Michael Wolff, na medida em que aborda as investigações pendentes das ligações do presidente com a Rússia.

Quando, dias antes das eleições, Comey anunciou que iria re-abrir a investigação aos e-mails de Hillary Clinton, muitos deram as eleições como finalmente vencidas por Trump e, durante meses os Democratas tiveram o director do FBI sob mira. Isto até Comey ter virado as suas atenções para a investigação às alegadas interferências da Rússia nas eleições norte-americanas.

Comey acabaria por ser despedido por Donald Trump em Maio de 2017.

Mas nem só política e bastidores compõem o livro, há também as impressões de Comey sobre o "homem mais poderoso do mundo". A saber:

A altura de Trump

Comey, que mede mais de dois metros, considera que Trump, 1,90 metros, é mais baixo do que esperava encontrar e que usa uma "gravata demasiado longa" e com papos brancos debaixo dos olhos que dão a ideia de óculos de solário.

E desmente um mito bastante propagado durante os meses que antecederam o dia de eleições: aparentemente, as mãos de Trump não são assim tão pequenas. "Mais pequenas que as minhas, mas não de uma forma anormal", escreve Comey.

O paralelismo com a máfia

Como director do FBI e procurador, um dos principais combates de James Comey foi travado contra as máfias de Nova Iorque. E Comey diz que Trump é tal e qual um desses dons mafiosos que dirige o país de acordo com o seu próprio ego.

Esta forma de liderar lembrou Comey dos tempos em que investigava a máfia italiana. Trump estará a tentar "fazer com que façamos parte dessa família.

O dossier dos assuntos delicados

Outra das revelações mais insólitas de Comey refere-se a um dossier de umex-espião que terá escrito que o bilionário terá, durante uma visita à Rússia, tido um comportamento mais "lúdico" com profissionais do mundo do sexo. Trump dizia repetidas vezes a Comey que essas alegações podiam ser confirmadas como falsas, aparentemente, com medo que Melania descobrisse.

O dossier terá sido mencionado a Trump por Comey, no intuito de escudar o presidente de tentativas de suborno. Mas o então director do FBI deixou de fora o pormenor de que entre os relatos estava escrito que as prostitutas terão urinado numa cama que teria sido, previamente, usada pelos Obama.

Uma semana depois, Trump terá confrontado Comey, desmentindo as alegações e dizendo que não tinha ficado naquele hotel e que a situação descrita não podia ser menos verdadeira já que tem fobia a germes. "Não há forma de que deixaria pessoas urinarem umas nas outras perto de mim", terá afirmado o presidente.

O despedimento da Casa Branca

Segundo relata Comey no seu livro, depois de ter sido despedido por Trump, foi contactado por John Kelly, responsável pela segurança interna dos EUA. "Ele disse-me que não queria trabalhar para pessoas sem honra que ameaçavam pessoas como eu da forma que o Trump fez", escreve Comey. "Eu pedi ao Kelly para que não o fizesse, porque o país precisa de pessoas com princípios à volta do presidente. Especialmente deste presidente."