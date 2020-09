Carol Solberg chamou-lhe, dias depois, um "grito espontâneo", "uma coisa que está entalada há muito tempo". Referia-se ao momento em que a 20 de setembro, no final de uma partida de vólei, gritou "Fora, Bolsonaro!", com o braço esquerdo erguido. E é esse momento que a vai levar agora à justiça: a procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva denunciou o comportamento da atleta.



A denúncia baseia-se em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva: o número 191.º considera que os atletas deixaram de cumprir o regulamento da competição e pode levar a uma multa entre os 100 e os 100 mil reais (entre 15 e 15 mil euros); o 258.º refere que assumiram condutas contrárias à disciplina ou ética desportiva e pode valer uma suspensão até seis partidas de vólei ou 15 a 180 dias. Em qualquer um dos artigos a condenação pode ser também uma advertência.



Será defendida pelo bastonário da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz.



A justificação: usar a voz pública

"Como cidadã, me sinto na obrigação de me manifestar e exercer a minha cidadania. Não me arrependo, zero, nem um pouco", disse ao jornal O Globo.



"Meu grito é pelo Pantanal que arde em chamas em sua maior queimada já registrada [sic] e continua a arder sem nenhum plano emergência do governo. Pela Amazônia que registra [sic] recordes de focos de incêndios.... Pela política covarde contra os povos indígenas. Por acreditar que tantas mortes poderiam ter sido evitadas durante a atual pandemia se não houvesse descaso de autoridades e falta de respeito à ciência. Por ver um governo com desprezo total pela educação e cultura. Por ver cada dia mais os negros sendo assassinados e sem as mesmas oportunidades. Por termos um presidente que tem coragem de dizer que 'o racismo é algo raro no Brasil'", esclareceu Solberg no Instagram.









Na mesma entrevista, a atleta de 33 anos explicou que a sua "obrigação" enquanto atleta é usar a sua voz: "E o momento em que estou na quadra [no campo] é o momento que tenho voz."



Opinião diferente da Confederação Brasileira de Vólei e numa nota considerou que Carol Solberg "denegriu" a modalidade. Posição semelhante assumiu a Comissão Nacional de Atletas de Vólei de Praia que, segundo recorda a revista Veja, é presidida pelo campeão olímpico Emanuel Rego, que esteve no governo de Bolsonaro.





As cores do Brasil

O seu grito ocorreu durante a entrevista para o canal SporTv, quando ainda estava sobre o areal do jogo que lhe deu a medalha de bronze no circuito nacional de vólei.



Como a prova é patrocinada pelo Banco do Brasil (BB), envergava as cores dessa instituição estatal (o uso dos tops era, aliás, obrigatório, disse o Uol Esporte) que são simultaneamente as das seleções canarinhas. E, por esse motivo, escreveu o site Terra, "perfis bolsonaristas iniciaram uma campanha pelo fim do patrocínio do banco" -- o intuito destes apoiantes do Presidente seria que Carol Solberg deixasse de ser patrocinada pelo BB, mas isso na verdade não ocorre.



Não foi a única ira, contudo, que a atleta enfrentou nas redes sociais. Segundo contou ao jornal O Globo, recebeu ameaças: "Tanta gente querendo saber onde moro... isso é tão absurdo!"