Um grupo de homens disfarçado de músico mariachi disparou contra várias pessoas num restaurante no Plaza Garibaldi, na Cidade do México, na sexta-feira. Cinco pessoas morreram e outras ficaram feridas, incluindo um cidadão estrangeiro, segundo o secretário da Segurança Pública da capital em declarações à CNN.

As autoridades mexicanas detiveram dois suspeitos e estão à procura de mais elementos envolvidos no ataque. O motivo do tiroteio ainda não foi esclarecido.

Três vítimas morreram no local e as restantes no hospital. Os polícias locais revelaram os mortos no ataque foram três homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 22 e os 26.