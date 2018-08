A China considerou este sábado "irresponsáveis" as declarações do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que justificou o cancelamento da viagem do seu secretário de Estado Mike Pompeo à Coreia do Norte com a falta de cooperação de Pequim.

"As declarações americanas são falsas e irresponsáveis, estamos profundamente preocupados e solenemente protestamos contra os Estados Unidos", disse Lu Kang, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, citado pela AFP.

Donald Trump, afirmou sexta-feira ter dado indicações ao secretário de Estado para adiar uma nova visita à Coreia do Norte, devido a progressos insuficientes na desnuclearização.

Na sua conta da rede social Twitter, Trump escreveu que não acredita que a China esteja a ajudar com o esforço para conter a Coreia do Norte, por causa da crescente pressão dos Estados Unidos sobre o comércio com a China.

Pompeo nomeou na quinta-feira para ser seu enviado especial à Coreia do Norte um director-executivo da Ford Motor Co., anunciando que os dois efectuariam uma viagem àquele país na próxima semana.

"Pedi a Pompeo para não ir à Coreia do Norte, nesta altura, porque sinto que não estamos a fazer progressos suficientes no que diz respeito à desnuclearização da Península Coreana".

Algumas avaliações independentes sugerem que Pyongyang tem até aumentado a sua actividade nuclear.