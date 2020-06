Foram oito dias de confrontos entre polícia e manifestantes, na esquadra da East Precinct, em Seattle, nos EUA. E, ao final dessa semana, os agentes abandonaram o edifício, rasgando os documentos e deixando a esquadra vazia. E desde o dia 8 de junho que aquele é um bairro sem polícia.

Ao início os manifestantes ficaram algo apreensivos, suspeitando que a polícia estava a preparar uma armadilha. "Parecia que eles queriam abandonar a esquadra e esperar por alguém que incendiasse o edifício, como aconteceu em Minneapolis", contou uma manifestante à Vox, afirmando que suspeitavam que caso isso acontecesse, os polícias se sentiriam no direito a pedir intervenção militar. Mas não foi isso que aconteceu. Os habitantes daquele bairro decidiram criar uma zona pacífica que apelidaram de Capitol Hill Autonomous Zone (ou CHAZ).

A zona foi criada depois dos protestos que varreram os estados norte-americanos na sequência da morte de George Floyd, às mãos de um polícia, em Minneapolis. Seattle teve alguns dos protestos mais violentos e onde os conflitos entre manifestantes e polícia foi mais agressivo. Segundo a deputada do Conselho Civil de Seattle Kshama Sawant, foi a polícia que se tornou violenta em primeiro lugar.

No dia seguinte à carga policial, os agentes deixaram a esquadra, não sendo claro quem foi o responsável pela decisão. Fonte policial referiu em declarações à ABC: "Nós não abandonámos a esquadra, mas tivemos de tirar de lá o pessoal por algum tempo".

Nos últimos dias, os manifestantes têm desenhado no chão e grafitado o local onde anteriormente tinha havido confrontos com a polícia. No dia seguinte à saída dos agentes da polícia, as barreiras policiais que tinham sido implementadas para conter os protestos começaram a servir para impedir o trânsito automóvel naquela zona.

À Vox, o membro do Conselho da Cidade de Seattle Kshama Sawant lembrou que aquela zona "é central e tem uma longa história de ativismo". No entretanto, a CHAZ tornou-se num centro de protestos e discursos políticos, com hortas comunitárias. Há até divertimento noturno, como cinemas ao ar livre. Um dos filmes mostrados foi Mississippi Burning, filme que retrata o linchamento de ativistas negros em 1964.

Segundo o jornal online norte-americano, os cidadãos criaram rotinas de recolha de lixo, distribuição de comida pelos mais necessitados

Alguns meios de comunicação norte-americanos, como a Fox News, têm apontado para algumas confusões nascidas no cerne desta nova comunidade que afirmam ser uma tentativa de criar um estado independente dos EUA e têm denunciado crimes a serem cometidos. No entanto, têm sido vários os desmentidos.

Um dos primeiros relatos feito pelos meios de comunicação conservadores e que foi posteriormente desmentido foi a de que havia grupos anarquistas a pedirem a lojistas que lhes pagassem uma taxa de proteção, como acontece muitas vezes na máfia. No entanto, os proprietários vieram desmentir esta informação e afirmar que têm sido estes manifestantes que têm sido responsáveis por ajudar recuperar alguns dos negócios mais afetados pela pandemia.





Mais tarde, a Fox News mostrou a fotografia de um alegado manifestante com armas de fogo. Mas o jornal Seattle Times revelou que se tratava de uma imagem adulterada.

Mas a verdade é que nem tudo tem sido pacífico, na CHAZ, ou CHOP (Capitol Hill Organized Protest), como agora passou a ser conhecida. Vários vídeos mostram algumas discussões entre os ocupantes daquela zona e foram desentendimentos entre a visão para esta sociedade que levaram à mudança de nome.

Há várias fações dentro da CHOP. Uns querem um "estado" anarquista, outros querem apenas apenas criar um espaço onde há liberdade de expressão e manifestação sem serem incomodados pela polícia.

Esse objetivo de um "estado anarquista" não foi reivindicado pelos manifestantes, mas os mesmos já fizeram algumas reivindicações. Reformar o sistema judicial, fortalecer os serviços humanos e de saúde, bem como desenvolver um novo sistema económico e ainda reformar completamente o sistema educacional. Há ainda um pedido para acabar com a Polícia de Seattle, como tem acontecido em vários estados norte-americanos.