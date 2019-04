O chefe de gabinete do Presidente dos Estados Unidos assegurou este domingo que os Democratas "nunca" vão ver as declarações de impostos de Donald Trump, apesar do pedido apresentado por uma comissão parlamentar.

Mick Mulvaney acusou os Democratas de quererem "atenção" com a iniciativa do presidente da comissão parlamentar de Meio e Recursos, Richard Neal, que pediu às autoridades fiscais as declarações de impostos de Trump dos últimos seis anos.