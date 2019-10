Cantora sem-abrigo recebe um contrato de gravação após vídeo viral

Emily Zamourka tornou-se viral nas redes sociais depois de ter sido filmada a cantar ópera no metro de Los Angeles, nos Estados Unidos. No vídeo publicado, pela polícia de Los Angeles no Twitter, a sem-abrigo estava a cantar O mio babbino caro de Puccini.

A polícia escreveu no tweet: "4 milhões de pessoas chamam LA de lar. 4 milhões de histórias. 4 milhões de vozes… às vezes só têm que parar e ouvir uma, para ouvir algo bonito". O vídeo já teve mais de um milhão de visualizações.





4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX