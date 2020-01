O governador democrata da Califórnia quer disponibilizar mais 1,4 mil milhões de dólares (1,3 mil milhões de euros) para acorrer às pessoas sem-abrigo do seu estado, que continuam a aumentar, apesar dos esforços das autoridades para conter o problema.

"Os sem-abrigo constituem uma crise nacional, que se propaga ao longo da Costa Oeste e através do país. O estado da Califórnia trata-a como uma urgência real, porque é bem uma", escreveu o governador Gavin Newsom, em comunicado, no qual anunciou igualmente ter assinado uma ordem para a construção de abrigos de urgência em terrenos públicos.

Segundo um relatório do Departamento de Habitação dos EUA, a Califórnia, que é o estado mais povoado do país, com 40 milhões de habitantes, tem cerca de 150 mil pessoas sem-abrigo, que representam mais de um quarto das pessoas com este problema.

Para procurar resolver o problema, Gavin Newsom vai pedir a inclusão de um fundo especial de 750 milhões de dólares no orçamento estadual, para pagar rendas de pessoas vulneráveis em risco de irem para a rua, mas também para acelerar a construção de habitações acessíveis.

A subida acentuada dos preços das rendas e do imobiliário na Califórnia é considerada como um dos principais fatores da precarização.

Analistas de mercado calcularam que em Los Angeles uma pessoa que ganhe o salário mínimo deveria trabalhar 80 horas por semana só para poder arrendar uma casa com duas divisões.

O governador quer completar este dispositivo com uma verba de cerca de 700 milhões de dólares para programas de seguro na doença, ao constatar que os problemas de habitação de numerosas pessoas sem-abrigo estão acompanhados por problemas de saúde, designadamente mentais. Ora, estes cuidados custam particularmente caro nos EUA.

"Os californianos têm muita compaixão pelos que, de entre nós, estão sem-abrigo. A compaixão é não permitir que uma pessoa que sofra de uma grave crise psicótica ou uma dependência mórbida não deriva literalmente para a morte nas nossas ruas e nos nossos passeios", considerou Newsom.