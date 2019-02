Um norte-americano estava na sua residência quando reparou num felino no topo de uma árvore na sua propriedade. Descrevendo-o como um "gato gigante", o homem ligou ao departamento dos bombeiros do estado da Califórnia, nos EUA, no sábado passado e pediu-lhes para retirar o animal.

Quando os bombeiros chegaram ao local, rapidamente aperceberam-se que o felino, que estava a 15 metros de altura do solo, tratava-se de um puma que não estava preso na árvore, mas cuja presença era um potencial perigo para os moradores da localidade.

A área foi cercada para retirar o animal do local com o auxílio de uma escada e arreios, após este ter recebido tranquilizantes. O puma foi depois examinado por biólogos para confirmar se estava bem de saúde e mais tarde solto na floresta.

De acordo com Kevin Brennan, biólogo do California Department of Fish and Wildlife, é comum os pumas jovens aventurarem-se para fora do seu habitat natural para procurarem novos territórios, o que explica a presença do grande felino na zona. Rick Fischer, da mesma organização, acrescentou à BBC que "deixar o puma na árvore não teria sido seguro para a comunidade",

Os pumas pertencem à família dos Felidae, animais mamíferos na ordem dos carnívoros. Vivem no continente americano, espalhados desde o Canadá à Argentina. Não são animais agressivos, sendo ataques de pumas a seres humanos muito raros. Na América do Norte, por exemplo, menos de uma dúzia de mortes por pumas foram registados em mais 100 anos, segundo dados Colorado Parks and Wildlife.

Contudo, no início de fevereiro, um homem que estava a correr num parque natural em Fort Collins, no estado do Colorado, foi atacado por um puma, acabando por ter de matar o animal com as próprias mãos para escapar à investida que se poderia ter revelado mortal.