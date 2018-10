Com 88% dos votos apurados e com uma vantagem de 12 pontos percentuais, Bolsonaro será o presidente brasileiro a partir de 1 de Janeiro do próximo ano.

As primeiras projecções para as eleições presidenciais brasileiras dão uma vitória a Jair Bolsonaro, o candidato da extrema-direita. A sondagem à boca das urnas do Ibope aponta Jair Bolsonaro (PSL) como novo presidente do Brasil, com 56% dos votos, contra 44% de Fernando Haddad (PT). Foram apuradas 88,44% das urnas às 19h00 locais (22h00 em Portugal continental).



Poucos momentos depois do anúncio do resultado de Bolsonaro foram ouvidos disparos na região central de São Paulo.



Bolsonaro partiu da corrida com uma grande vantagem, mas nos dias que antecederam as votações, várias sondagens mostravam o candidato do PT, Fernando Haddad, a recuperar, mas continuou sempre abaixo das previsões para o adversário.



Em Lisboa, o grande vencedor foi Jair Bolsonaro que conseguiu mais de dois terços dos votos (cerca de 4.500). Os resultados das urnas foram publicados à porta da Faculdade de Direito em Lisboa. Estes votos não foram ainda oficilizados pelas autoridades brasileiras.







O Tribunal Superior Eleitoral do Brasil confirmou que, até às 11h50 locais (14h50 em Lisboa) haviam sido detidas 35 pessoas e registadas 46 ocorrências. Os motivos que levaram às detenções não foram ainda divulgados, mas terão sido registadas denúncias de alegada fraude nas urnas, que terá sido captada em vídeos e divulgada nas redes sociais.



Foram também substituídas 1.956 urnas em todo o país, o que equivale a cerca de 0,38% das mais de 454 mil urnas espalhadas por 5.570 municípios brasileiros.



Michel Temer abandona assim a presidência do Brasil, depois de ter chegado ao cargo na sequência da destituição de Dilma Rousseff em 2016, altura em que Bolsonaro deu nas vistas ao dedicar ao seu voto a um dos homens que foi responsável pela tortura que a "petista" sofreu durante a ditadura militar: o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra.